Через Трампа Макрон созывает лидеров Европы на экстренный саммит – Сикорский
Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, который состоится в понедельник 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции безопасности, передает издание Politico.
"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", – заявил чиновник.
Он ожидает, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, которые ставит перед ними президент США Дональд Трамп.
По словам чиновника, у президента США метод работы, который россияне называют "разведка боем".
"[Это когда] вы давите и видите, что происходит, а затем меняете свою позицию... И нам нужно ответить", – объяснил Сикорский.
Пока не ясно, будут ли во встрече в Париже все лидеры Евросоюза или лишь небольшая группа, и будут ли приглашены другие европейские чиновники, например премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не подтвердил и не опроверг данные о чрезвычайном саммите.
Позже Сикорский сообщил, что премьер Польши Дональд Туск посетит Париж по приглашению Макрона.
"Нам нужно продемонстрировать нашу силу и единство", – отметил глава польского МИД.
- 14 февраля вице-президент США выступил с речью на Мюнхенской конференции. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных разделяющих ценностей и США".
- Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия не воспринимает, когда посторонние вмешиваются в ее выборы и в ее демократию.
- Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила, что слышала от спецпредставителя президента США Келлога и госсекретаря Рубио "совсем другой тон", сравнивая с вице-президентом Венсом.