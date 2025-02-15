Через Трампа Макрон созывает лидеров Европы на экстренный саммит – Сикорский

Глава польской дипломатии считает, что президент США делает "разведку боем" – и европейским странам нужно ответить на это

Эмманюэль Макрон (Фото: AURELIEN MORISSARD/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, который состоится в понедельник 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции безопасности, передает издание Politico.

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"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", – заявил чиновник.

Он ожидает, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, которые ставит перед ними президент США Дональд Трамп.

По словам чиновника, у президента США метод работы, который россияне называют "разведка боем".

"[Это когда] вы давите и видите, что происходит, а затем меняете свою позицию... И нам нужно ответить", – объяснил Сикорский.

Пока не ясно, будут ли во встрече в Париже все лидеры Евросоюза или лишь небольшая группа, и будут ли приглашены другие европейские чиновники, например премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не подтвердил и не опроверг данные о чрезвычайном саммите.

Позже Сикорский сообщил, что премьер Польши Дональд Туск посетит Париж по приглашению Макрона.

"Нам нужно продемонстрировать нашу силу и единство", – отметил глава польского МИД.