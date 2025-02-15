Бербок: От Келлога и Рубио слышала совсем другой тон, чем от вице-президента Венса
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что слышала от спецпредставителя президента США Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио "совсем другой тон", по сравнению с вице-президентом Джей Ди Венсом . Заявление политики на Мюнхенской конференции передает немецкое медиа Tagesschau.
"Сегодня у меня была встреча с министром иностранных дел [госсекретарем] и спецпредставителем президента США по Украине и слышала совсем другой тон", – отметила Бербок.
Оба чиновника ясно дали понять, что на карту поставлено единство НАТО, контрастировавшее с речью Венса, отмечает медиа.
По словам чиновницы, речь идет об обеспечении суверенитета государств и крепкого мира, и именно таким образом европейцы будут продолжать оценивать свое партнерство с США.
Впоследствии стало известно о встрече Бербок с Венсом. Накануне тот заявлял о якобы "отступлении" свободы слова в Европе, однако министерша отметила, что у них это называют "оборонной демократией"
"Те, кто способен защитить себя, борются с врагами своей собственной демократии. А наш главный враг – и здесь я, наверное, не соглашусь со вчерашним выступлением [Венса] – это Россия", – подчеркнула глава немецкой дипломатии.
Бербок заявила, что мир переживает "момент истины" в связи с возможными переговорами о прекращении войны в Украине.
По мнению чиновницы, каждый человек в мире должен решить, находится ли он на стороне свободного мира или тех, кто против него борется.
- Вчера, 14 февраля, вице-президент США выступил с речью. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных разделяющих ценностей и США".
- Генсек НАТО Рютте назвал речь вице-президента США Венса "философской" и призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Канцлер Шольц заявил, что Германия не принимает, когда посторонние вмешиваются в ее выборы и в ее демократию.
- Среди прочего Венс в Мюнхене встретился с лидером пророссийской ультраправой партии Альтернатива для Германии Алисой Вайдель, которую поддерживает Маск.