Бербок: От Келлога и Рубио слышала совсем другой тон, чем от вице-президента Венса

Марк Рубио и Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что слышала от спецпредставителя президента США Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио "совсем другой тон", по сравнению с вице-президентом Джей Ди Венсом . Заявление политики на Мюнхенской конференции передает немецкое медиа Tagesschau.

"Сегодня у меня была встреча с министром иностранных дел [госсекретарем] и спецпредставителем президента США по Украине и слышала совсем другой тон", – отметила Бербок.

Оба чиновника ясно дали понять, что на карту поставлено единство НАТО, контрастировавшее с речью Венса, отмечает медиа.

По словам чиновницы, речь идет об обеспечении суверенитета государств и крепкого мира, и именно таким образом европейцы будут продолжать оценивать свое партнерство с США.

Впоследствии стало известно о встрече Бербок с Венсом. Накануне тот заявлял о якобы "отступлении" свободы слова в Европе, однако министерша отметила, что у них это называют "оборонной демократией"

"Те, кто способен защитить себя, борются с врагами своей собственной демократии. А наш главный враг – и здесь я, наверное, не соглашусь со вчерашним выступлением [Венса] – это Россия", – подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Бербок заявила, что мир переживает "момент истины" в связи с возможными переговорами о прекращении войны в Украине.

По мнению чиновницы, каждый человек в мире должен решить, находится ли он на стороне свободного мира или тех, кто против него борется.