Рютте назвал речь Вэнса в Мюнхене "философской" и призвал Европу "повзрослеть"
Генсек НАТО Марк Рютте назвал речь вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции безопасности "философской" и призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Его цитирует CNN.
"Вице-президент произнес более философскую речь, но он четко подчеркнул единство США и Европы, что мы действительно одна семья, и вспоминал наши общие ценности, такие как свобода слова, демократия и т.д. – именно эти ценности нас объединяют", – сказал Рютте.
Генсек НАТО также отметил, что понимает недовольство США из-за их большего расхода на оборону по сравнению с другими членами Альянса и подчеркнул, что Европе следует "повзрослеть" и взять на себя больше ответственности.
Рютте добавил, что высокопоставленные чиновники США выразили ему свою обеспокоенность по поводу необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны.
"Окончательное соглашение по Украине должно быть сильным. Слабое соглашение будет иметь последствия не только для Европы и коллективной безопасности НАТО, но и для Китая, который тогда почувствует себя уверенным и начнет действовать так, как ему вздумается", – подытожил он.
- С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция безопасности. Известно, что президент Владимир Зеленский должен встретиться на полях с Вэнсом.
- Вчера, 14 февраля, вице-президент США выступил с речью. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных разделяющих ценностей и США".