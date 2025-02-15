Рютте назвал речь Вэнса в Мюнхене "философской" и призвал Европу "повзрослеть"

Генсек НАТО отметил, что понимает недовольство США из-за их больших расходов на оборону по сравнению с другими членами Альянса

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте назвал речь вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции безопасности "философской" и призвал европейские страны увеличить расходы на оборону. Его цитирует CNN.

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"Вице-президент произнес более философскую речь, но он четко подчеркнул единство США и Европы, что мы действительно одна семья, и вспоминал наши общие ценности, такие как свобода слова, демократия и т.д. – именно эти ценности нас объединяют", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что понимает недовольство США из-за их большего расхода на оборону по сравнению с другими членами Альянса и подчеркнул, что Европе следует "повзрослеть" и взять на себя больше ответственности.

Рютте добавил, что высокопоставленные чиновники США выразили ему свою обеспокоенность по поводу необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны.

"Окончательное соглашение по Украине должно быть сильным. Слабое соглашение будет иметь последствия не только для Европы и коллективной безопасности НАТО, но и для Китая, который тогда почувствует себя уверенным и начнет действовать так, как ему вздумается", – подытожил он.