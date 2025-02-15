Рютте назвав промову Венса у Мюнхені "філософською" та закликав Європу "подорослішати"

Генсек НАТО зазначив, що розуміє невдоволення США через їхні більші витрати на оборону порівняно з іншими членами Альянсу

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте назвав промову віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції "філософською" та закликав європейські країни збільшити витрати на оборону. Його цитує CNN.

"Віцепрезидент виголосив більш філософську промову, але він чітко підкреслив єдність США та Європи, що ми справді одна родина, і згадував наші спільні цінності, такі як свобода слова, демократія тощо — саме ці цінності нас об’єднують.", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також зазначив, що розуміє невдоволення США через їхні більші витрати на оборону порівняно з іншими членами Альянсу і підкреслив, що Європі слід "подорослішати" та взяти на себе більше відповідальності.

Рютте додав, що високопосадовці США висловили йому свою стурбованість щодо необхідності якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

"Остаточна угода щодо України повинна бути сильною. Слабка угода матиме наслідки не тільки для Європи та колективної безпеки НАТО, але й для Китаю, який тоді відчує себе впевненим і почне діяти так, як йому заманеться", – підсумував він.