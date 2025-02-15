Венс зустрівся з лідеркою німецької ультраправої АдН, яку підтримує Маск – WP

Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся у Мюнхені з лідеркою німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Алісою Вайдель, яку підтримує бізнесмен Ілон Маск. Про це пише The Washington Post та Spiegel.

За даними журналістів, зустріч Венса та Вайдель відбулася поза межами Мюнхенської безпекової конференції. Під час розмови політики обговорювали війну Росії проти України та внутрішню політику Німеччини.

Раніше віцепрезидент США розкритикував організаторів конференції за те, що не покликали представників популістських партій, таких як Альтернатива для Німеччини, заявивши, що "ми маємо вести діалог, навіть якщо не погоджуємося з ними".

Як зазначає WP, виступ Венса був спробою експортувати меседж MAGA ("Зробімо Америку знову великою") до Європи. Він також спрямовувався на підтримку партій, що виступають проти міграції, глобалізму та міжнародних союзів.

На початку січня Маск та Вайдель провели публічну онлайн-бесіду на платформі X, під час якої обговорювали різні питання. Зокрема, вони критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію. Вайдель висловила думку, що в освітній системі Німеччини домінує "нерозумний, соціалістичний порядок", на що Маск відповів, що "лівацька ідеологія сильно вкоренилася в Німеччині".