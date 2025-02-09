Мерц – про можливу коаліцію з ультраправою АдН: Це була б зрада країни

Той, хто дійсно хоче змін у Німеччині, не повинен голосувати за АдН, вважає Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заперечив будь-яку форму співпраці з ультраправою Альтернативою для Німеччини в майбутньому. Його слова наводить n-tv.

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Під час заходу у Нюрнберзі Мерц заявив, що його партія дотримується основних положень європейської політики останніх десятиліть. Натомість АдН, вважає лідер християнських демократів, "ставить усе це під сумнів".

За словами Мерца, тільки з цієї причини не буде "жодної форми співпраці чи навіть участі в уряді" з Альтернативою для Німеччини.

"Це була б зрада країни, я б зрадив душу ХДС, якби я хоч дав мізинець, щоб зробити таку політику", – сказав Мерц.

Той, хто дійсно хоче змін у Німеччині, не повинен голосувати за АдН, додав політик.