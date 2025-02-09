Мерц – про можливу коаліцію з ультраправою АдН: Це була б зрада країни
Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заперечив будь-яку форму співпраці з ультраправою Альтернативою для Німеччини в майбутньому. Його слова наводить n-tv.
Під час заходу у Нюрнберзі Мерц заявив, що його партія дотримується основних положень європейської політики останніх десятиліть. Натомість АдН, вважає лідер християнських демократів, "ставить усе це під сумнів".
За словами Мерца, тільки з цієї причини не буде "жодної форми співпраці чи навіть участі в уряді" з Альтернативою для Німеччини.
"Це була б зрада країни, я б зрадив душу ХДС, якби я хоч дав мізинець, щоб зробити таку політику", – сказав Мерц.
Той, хто дійсно хоче змін у Німеччині, не повинен голосувати за АдН, додав політик.
- 20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідеркою політсили Аліс Вайдель.
- 31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".
- 17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.