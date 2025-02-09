Мерц – о возможной коалиции с ультраправой АдГ: Это было бы предательством страны

Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за АдГ, считает Фридрих Мерц

Фридрих Мерц (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц отрицает любую форму сотрудничества с ультраправой Альтернативой для Германии в будущем. Его слова приводит n-tv.

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В ходе мероприятия в Нюрнберге Мерц заявил, что его партия придерживается основных положений европейской политики последних десятилетий. А АдГ, считает лидер христианских демократов, "ставит все это под сомнение".

По словам Мерца, только по этой причине не будет "никакой формы сотрудничества или даже участия в правительстве" с Альтернативой для Германии.

"Это было бы предательством страны, я бы изменил душе ХДС, если бы я хоть дал мизинец, чтобы создать такую политику", – сказал Мерц.

Тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за АдГ, добавил политик.