Мерц заявил, что США "уже не та Америка, которую мы знали раньше"

Фридрих Мерц считает, что действия администрации Дональда Трампа будут иметь последствия для Америки

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц "весьма обеспокоен" последними событиями в Соединенных Штатах во время второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом он сказал на митинге в Зингене в среду вечером, его слова приводит газета Politico.

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По его словам, "это уже не та Америка, которую мы знали раньше".

"То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки", — считает Мерц.

В материале говорится, что заявление Мерца прозвучало на фоне бурных кадровых сокращений как в федеральном правительстве США, так и в сфере иностранной помощи, после того как Трамп вернулся в Белый дом.

С момента вступления Трампа в должность его администрация массово разослала электронные письма с предложениями об "отложенной отставке" всем федеральным работникам, уволила нескольких руководителей федеральных надзорных служб и лишилась десятков прокуроров, участвовавших в делах, связанных с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Страна также заморозила иностранную помощь и объявила о шагах, чтобы отправить почти всех сотрудников Агентства США по международному развитию в оплачиваемый отпуск.

Трамп также заявил о стремлении взять под контроль сектор Газа, Гренландию и Панамский канал, не исключая применения военной силы.

Немцы будут голосовать на внеочередных выборах 23 февраля. Мерц будет пытаться защитить лидерство своей партии над ультраправой "Альтернативой для Германии".

Миллиардер Илон Маск, ставший ключевой фигурой в администрации Трампа, пробрался в немецкую политику, поощряя немцев голосовать за ультраправых.

В декабре Мерц назвал вмешательства Маска в Германию "инвазивными и дерзкими", после того как владелец Tesla опубликовал колонку в газете Welt, назвав партию "Альтернатива для Германии" "последней искрой надежды".