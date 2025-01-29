Шольц заявил, что поддержка Маском правых в Европе "отвратительна"
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник подверг резкой критике поддержку миллиардером Илоном Маском правых партий в Европейском Союзе, назвав это "действительно отвратительным", и заявил, что это препятствует демократии в блоке. Слова немецкого канцлера приводит агентство Reuters.

Американский миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа неоднократно критиковал Шольца и его правительство, призывая его уйти в отставку и заявляя, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" является единственным спасителем страны.

"Новое то, что он вмешивается в пользу правых политиков по всей Европе. И это действительно отвратительно, и это не хорошо для демократического развития во всем ЕС", – сказал Шольц, отвечая на вопросы журналиста после агитационного мероприятия в Берлине.

Недавно Маск неожиданно появился на предвыборном мероприятии AfD по видеосвязи и сказал, что немцы не должны быть виновны в грехах своих родителей и обязаны гордиться своей культурой.

"Я абсолютно критически отношусь к тому, что Маск сказал об истории Германии", – заявил Шольц, добавив, что его страна продолжит нести ответственность за то, что сделали немцы в прошлом.

Германия благодарна США за то, что они освободили ее от нацистов и помогли ей снова стать демократией, заявил канцлер Германии. Он добавил, что "вот почему я такой злой из-за того, что Маск вмешивается в пользу ультраправых".

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