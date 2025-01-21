Маск обозвал Шольца "тупицей" после его комментариев о свободе слова для крайне правых

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "тупицей" после его комментариев о свободе слова. Свое мнение Маск выразил в соцсети Х (Twitter).

Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января заявил, что не поддерживает свободу слова для выражения крайне правых взглядов, передает Reuters. Сказал он это после того, как жест рукой Маска на инаугурации Трампа, якобы похожий на нацистское приветствие, вызвал возмущения в сети.

Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа, скриншот видео

"У нас в Европе и в Германии есть свобода слова. Каждый может говорить то, что хочет, даже если он миллиардер. Но мы не приемлем, если это поддерживает крайне правые позиции", – сказал канцлер Германии, комментируя инцидент.

Маск опубликовал отрывок этого выступления Шольца в Давосе и подписал его так: "Shame on Oaf Schitz!", что переводится как "позор тупице Шитцу". Также в сети сравнивают написание Schitz с английским словом "shit", которое в переводе означает "дерьмо".