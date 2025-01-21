Маск обізвав Шольца "тупицею" після його коментарів про свободу слова для вкрай правих

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск назвав німецького канцлера Олафа Шольца "тупицею" після його коментарів про свободу слова. Свою думку Маск висловив у соцмережі Х (Twitter).

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Шольц на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня заявив, що не підтримує свободу слова для висловлення вкрай правих поглядів, повідомляє Reuters. Сказав він це після того, як жест рукою Маска на інавгурації Трампа, нібито схожий на нацистське вітання, викликав обурення у мережі.

Ілон Маск на інавгурації Дональда Трампа, скриншот відео

"У нас у Європі та в Німеччині є свобода слова. Кожен може говорити те, що хоче, навіть якщо він мільярдер. Але ми не приймаємо, якщо це підтримує вкрай праві позиції", – сказав канцлер Німеччини, коментуючи інцидент.

Маск опублікував уривок цього виступу Шольца в Давосі та підписав його так: "Shame on Oaf Schitz!", що перекладається як "ганьба тупиці Шитцу". Також у мережі порівнюють написання Schitz з англійським словом "shit", яке в перекладі означає "лайно".

20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідером політсили Аліс Вайдель.

31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".

17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.