Міноборони Німеччини та її Збройні сили закрили акаунти у X через Маска – Politico

Міноборони Німеччини повідомило, що основною причиною виходу з платформи X стало те, що "об'єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим"

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Міністерство оборони та Збройні сили Німеччини закрили свої акаунти у соцмережі X через суперечку з її власником, американським бізнесменом Ілоном Маском. Про це пише Politico.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що основною причиною виходу з платформи X стало те, що "об'єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим". Згідно з інформацією Politico, цей крок може спричинити дебати серед німецького уряду про те, чи варто іншим державним установам також припинити публікації на X.

Таке рішення Міністерства оборони було ухвалене після того, як понад 60 університетів і дослідницьких установ із Німеччини та Австрії оголосили про вихід з X.

Це сталося після того, як Маск мав бесіду з лідеркою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель, під час якої вони критикували політику уряду Німеччини, зокрема в енергетичній сфері.

Маск зіткнувся з негативною політичною реакцією в Європі після того, як втрутився у внутрішню політику Німеччини та Великої Британії. Він виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини напередодні дострокових парламентських виборів у країні наступного місяця.

9 січня 2025 року Маск та лідерка Альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель провели публічну онлайн-бесіду на платформі X, під час якої обговорювали різні питання. Зокрема, вони критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію. Вайдель висловила думку, що в освітній системі Німеччини домінує "нерозумний, соціалістичний порядок", на що Маск відповів, що "лівацька ідеологія сильно вкоренилася в Німеччині".

11 січня очільник Німеччини Олаф Шольц офіційно став кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії на парламентських виборах, які відбудуться 23 лютого. Проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) висунула від себе Аліс Вайдель.