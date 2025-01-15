Минобороны Германии и ее Вооруженные силы закрыли аккаунты в X из-за Маска – Politico

Минобороны Германии сообщило, что основной причиной выхода с платформы X стало то, что "объективный обмен аргументами становится все сложнее"

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Министерство обороны и Вооруженные силы Германии закрыли свои аккаунты в соцсети X из-за споров с ее владельцем, американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом пишет Politico.

Министерство обороны Германии сообщило, что основной причиной выхода с платформы X стало то, что "объективный обмен аргументами становится все сложнее". Согласно информации Politico, этот шаг может повлечь за собой дебаты среди немецкого правительства о том, стоит ли другим государственным учреждениям также прекратить публикации на X.

Такое решение Министерства обороны было принято после того, как более 60 университетов и исследовательских учреждений из Германии и Австрии объявили о выходе из X.

Это произошло после того, как Маск беседовал с лидером ультраправой партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель, во время которой они критиковали политику правительства Германии, в частности в энергетической сфере.

Маск столкнулся с негативной политической реакцией в Европе после того, как вмешался во внутреннюю политику Германии и Великобритании. Он выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии в преддверии досрочных парламентских выборов в стране в следующем месяце.

9 января 2025 года Маск и лидер Альтернативы для Германии Алис Вайдель провели публичную онлайн-беседу на платформе X, в ходе которой обсуждали разные вопросы. В частности, они критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию. Вайдель высказала мнение, что в образовательной системе Германии доминирует "неразумный, социалистический порядок", на что Маск ответил, что "левацкая идеология сильно укоренилась в Германии".

11 января глава Германии Олаф Шольц официально стал кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии на парламентских выборах, которые пройдут 23 февраля. Пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии (AfD) выдвинула от себя Алис Вайдель.