Шольц заявив, що підтримка Маском правих у Європі "огидна"
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок різко розкритикував підтримку мільярдером Ілоном Маском правих партій в Європейському Союзі, назвавши це "справді огидним", і заявив, що це перешкоджає демократії в блоці. Слова німецького канцлера наводить агентство Reuters.

Американський мільярдер і соратник президента США Дональда Трампа неодноразово критикував Шольца та його уряд, закликаючи його піти у відставку та заявляючи, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" є єдиним рятівником країни.

"Новим є те, що він втручається на користь правих політиків у всій Європі. І це справді огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому ЄС", – сказав Шольц, відповідаючи на запитання журналіста після агітаційного заходу у Берліні.

Нещодавно Маск несподівано з’явився на передвиборчому заході AfD через відеозв’язок і сказав, що німці не повинні бути винними в гріхах своїх батьків і мають пишатися своєю культурою.

"Я абсолютно критично ставлюся до того, що Маск сказав про історію Німеччини", – заявив Шольц, додавши, що його країна продовжуватиме нести відповідальність за те, що зробили німці в минулому.

Німеччина вдячна США за те, що вони звільнили її від нацистів і допомогли їй знову стати демократією, заявив канцлер Німеччини, додавши, що "ось чому я такий злий через те, що Маск втручається на користь ультраправих".

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