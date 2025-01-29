Шольц заявив, що підтримка Маском правих у Європі "огидна"

Підтримка Ілоном Маском правих політиків — це "не добре для демократичного розвитку в усьому ЄС", заявив Олаф Шольц

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок різко розкритикував підтримку мільярдером Ілоном Маском правих партій в Європейському Союзі, назвавши це "справді огидним", і заявив, що це перешкоджає демократії в блоці. Слова німецького канцлера наводить агентство Reuters.

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Американський мільярдер і соратник президента США Дональда Трампа неодноразово критикував Шольца та його уряд, закликаючи його піти у відставку та заявляючи, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" є єдиним рятівником країни.

"Новим є те, що він втручається на користь правих політиків у всій Європі. І це справді огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому ЄС", – сказав Шольц, відповідаючи на запитання журналіста після агітаційного заходу у Берліні.

Нещодавно Маск несподівано з’явився на передвиборчому заході AfD через відеозв’язок і сказав, що німці не повинні бути винними в гріхах своїх батьків і мають пишатися своєю культурою.

"Я абсолютно критично ставлюся до того, що Маск сказав про історію Німеччини", – заявив Шольц, додавши, що його країна продовжуватиме нести відповідальність за те, що зробили німці в минулому.

Німеччина вдячна США за те, що вони звільнили її від нацистів і допомогли їй знову стати демократією, заявив канцлер Німеччини, додавши, що "ось чому я такий злий через те, що Маск втручається на користь ультраправих".

20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини", що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідеркою політсили Аліс Вайдель.

31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".

17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.