CNN: ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с выплатой компенсации

Джон Рэтклифф (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов во вторник стало первым крупным агентством национальной безопасности, предложившим так называемые "выкупы" своим сотрудникам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя ЦРУ и двух других собеседников, знакомых с предложением.

Это стало частью широкомасштабных усилий президента США Дональда Трампа сократить федеральное правительство и сформировать его в соответствии со своей повесткой дня.

До 4 февраля это предложение, предусматривающее, что федеральные служащие могут уволиться с работы и получить заработную плату примерно за восемь месяцев и льготы, не было доступно для большинства должностей, связанных с национальной безопасностью. Вероятной причиной было осознание их критически важной функции для безопасности нации.

Однако новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф решил привлечь к сокращению федерального штата и свое ведомство, добавил один из собеседников CNN.

Спикер ведомства сказал, что этот шаг является частью усилий Рэтклиффа, направленных на "обеспечение того, чтобы сотрудники ЦРУ реагировали на приоритеты национальной безопасности администрации", добавив, что это "часть целостной стратегии, чтобы наполнить агентство новой энергией".

Однако даже после того, как предложение было направлено всем сотрудникам ЦРУ, не было сразу понятно, всем ли будет разрешено его принять.

По словам одного из собеседников, некоторые конкретные профессии и сферы знаний, скорее всего, будут ограничены. Это свидетельствует о том, что усилия будут гораздо менее масштабными, чем в государственных учреждениях, которые не занимаются вопросами национальной безопасности.

Трамп и его союзники неоднократно утверждали, что офицеры ЦРУ были частью "глубокого государства", которое стремилось подорвать его интересы, а некоторые критики называли программу отложенной отставки "чисткой". Официальные представители Трампа отрицали это определение.

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

В тот же день Трамп заявил, что USAID руководит "кучка радикальных сумасшедших" и его администрация избавляется от их.