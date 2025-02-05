Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на должность главы Национальной разведки

Тулси Габбард (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Профильный комитет Сената во вторник, 4 февраля, утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки в администрации президента США Дональда Трампа, проголосовав по партийному признаку. Об этом сообщило издание Axios.

Как рассказал неназванный собеседник медиа, Габбард поддержали девять сенаторов, восемь проголосовали против. Теперь за ее назначение должны голосовать все сенаторы.

Axios пишет, что Габбард оказалась одним из самых спорных кандидатов Трампа. Поскольку сенаторы Сьюзен Коллинз и Тодд Янг сидели в панели, ее возможность пройти через комитет была под вопросом.

Янг очертил несколько обязательств, которые Габбард взяла перед ним, чтобы получить его голос, включая обещание не требовать помилования для Эдварда Сноудена.

Кандидат на должность директора Национальной разведки столкнулась с "жесткими вопросами" на слушаниях по ее утверждению, в частности по Сноудену. Были также подняты вопросы о ее поездке в Сирию, ее заявлениях о биолаборатории США в Украине и истории сомнений в выводах американской разведки.

Она может потерять три голоса Республиканской партии в Сенате и все равно быть утвержденной благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Пост директора Национальной разведки был создан после терактов 11 сентября 2001 года. Если Габбард утвердят, она будет руководить 18 разведывательными агентствами с бюджетом около $100 млрд и будет главным советником президента по вопросам разведки.