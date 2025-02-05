Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Габбард на посаду очільниці Національної розвідки

Тулсі Габбард (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Профільний комітет Сенату у вівторок, 4 лютого, затвердив Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки в адміністрації президента США Дональда Трампа, проголосувавши за партійною ознакою. Про це повідомило видання Axios.

Як розповів неназваний співрозмовник медіа, Габбард підтримали дев'ять сенаторів, вісім проголосували проти. Тепер за її призначення мають голосувати усі сенатори.

Axios пише, що Габбард виявилася однією із найбільш суперечливих кандидатів Трампа. Оскільки сенатори Сьюзен Коллінз і Тодд Янг сиділи в панелі, її здатність пройти через комітет часом була під питанням.

Янг окреслив кілька зобов’язань, які Габбард взяла перед ним, щоб отримати його голос, включно з обіцянкою не вимагати помилування для Едварда Сноудена.

Кандидатка на посаду директорки Національної розвідки зіткнулася з "жорсткими питаннями" на слуханнях щодо її затвердження, зокрема щодо Сноудена. Були також порушені питання про її поїздку до Сирії, її заяви про біолабораторії США в Україні та історію сумнівів у висновках американської розвідки.

Вона може втратити три голоси Республіканської партії в Сенаті й все одно бути затвердженою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.

Посада директора Національної розвідки була створена після терактів 11 вересня 2001 року. Якщо Габбард затвердять, вона керуватиме 18 розвідувальними агентствами з бюджетом близько $100 млрд і буде головним радником президента з питань розвідки.