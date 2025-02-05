CNN: ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф вирішив залучити до скорочення федерального штату і своє відомство

Джон Реткліфф (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів у вівторок стало першим великим агентством національної безпеки, яке запропонувало так звані "викупи" своїм співробітникам. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на представника ЦРУ та двох інших співрозмовників, знайомих з пропозицією.

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Це стало частиною широкомасштабних зусиль президента США Дональда Трампа скоротити федеральний уряд і сформувати його відповідно до свого порядку денного.

До 4 лютого ця пропозиція, яка передбачає, що федеральні службовці можуть звільнитися з роботи й отримати заробітну плату приблизно за вісім місяців та пільги, не була доступною для більшості посад, пов'язаних з національною безпекою. Ймовірною причиною було усвідомлення їхньої критично важливої функції для безпеки нації.

Однак новий директор ЦРУ Джон Реткліфф вирішив залучити до скорочення федерального штату і своє відомство, додав один зі співрозмовників CNN.

Речник відомства сказав, що цей крок є частиною зусиль Реткліффа, спрямованих на "забезпечення того, щоб співробітники ЦРУ реагували на пріоритети національної безпеки адміністрації", додавши, що це "частина цілісної стратегії, щоб наповнити агентство новою енергією".

Проте навіть після того, як пропозиція була надіслана всім співробітникам ЦРУ, не було відразу зрозуміло, чи всім буде дозволено її прийняти.

За словами одного зі співрозмовників, деякі конкретні професії та сфери знань, найімовірніше, будуть обмежені. Це свідчить про те, що зусилля будуть набагато менш масштабними, ніж у державних установах, які не опікуються питаннями національної безпеки.

Трамп і його союзники неодноразово стверджували, що офіцери ЦРУ були частиною "глибокої держави", яка прагнула підірвати його інтереси, а деякі критики називали програму відкладеної відставки "чисткою". Офіційні представники Трампа заперечували це визначення.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

Того самого дня Трамп заявив, що USAID керує "купка радикальних божевільних" і його адміністрація позбавляється їх.