Мерц заявив, що США "вже не та Америка, яку ми знали раніше"

Фрідріх Мерц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц "дуже стурбований" останніми подіями в Сполучених Штатах під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це він сказав на мітингу в Зінгені в середу ввечері, його слова наводить газета Politico.

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За його словами, "це вже не та Америка, яку ми знали раніше".

"Те, як працюють посадовці, Міністерство юстиції, прокуратура, як їх усіх викидають, як вони помилують людей, засуджених до багаторічного ув'язнення, матиме наслідки для Америки", – вважає Мерц.

У матеріалі йдеться, що заява Мерца прозвучала на тлі бурхливих кадрових скорочень як у федеральному уряді США, так і у сфері іноземної допомоги, після того як Трамп повернувся до Білого дому.

З моменту вступу Трампа на посаду його адміністрація масово розіслала електронні листи з пропозиціями про "відкладену відставку" всім федеральним працівникам, звільнила кількох керівників федеральних наглядових служб і позбулася десятків прокурорів, які брали участь у справах, пов’язаних з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Країна також заморозила іноземну допомогу та оголосила про кроки, щоб відправити майже всіх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку в оплачувану відпустку.

Трамп також заявив про прагнення взяти під контроль сектор Гази, Гренландію та Панамський канал, не виключаючи застосування військової сили.

Німці голосуватимуть на позачергових виборах 23 лютого. Мерц намагатиметься захистити лідерство своєї партії над ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Мільярдер Ілон Маск, який став ключовою фігурою в адміністрації Трампа, пробрався в німецьку політику, заохочуючи німців голосувати за ультраправих.

У грудні Мерц назвав втручання Маска в Німеччину "інвазивними та зухвалими", після того як власник Tesla опублікував колонку в газеті Welt, назвавши партію "Альтернатива для Німеччини" "останньою іскрою надії".