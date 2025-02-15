Вэнс встретился с лидером немецкой ультраправой АдН, которую поддерживает Маск – WP

Алис Вайдель (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в Мюнхене с лидером немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии Алисой Вайдель, которую поддерживает бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет The Washington Post и Spiegel.

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По данным журналистов, встреча Вэнса и Вайдель состоялась вне Мюнхенской конференции безопасности. В ходе беседы политики обсуждали войну России против Украины и внутреннюю политику Германии.

Ранее вице-президент США раскритиковал организаторов конференции за то, что не позвали представителей популистских партий, таких как Альтернатива для Германии, заявив, что "мы должны вести диалог, даже если не соглашаемся с ними".

Как отмечает WP, выступление Вэнса было попыткой экспортировать месседж MAGA ("Сделаем Америку снова большой") в Европу. Он также направился на поддержку партий, выступающих против миграции, глобализма и международных союзов.

В начале января Маск и Вайдель провели публичную онлайн-беседу на платформе X, в ходе которой обсуждали разные вопросы. В частности, они критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию. Вайдель высказала мнение, что в образовательной системе Германии доминирует "неразумный, социалистический порядок", на что Маск ответил, что "левацкая идеология сильно укоренилась в Германии".