Европейские ультраправые политики проводят в Мадриде мероприятие Make Europe Great Again

Лидеры европейских ультраправых партий, которые вошли в одно из крупнейших объединений Европарламента "Патриоты за Европу", проводят масштабную встречу в испанском Мадриде под лозунгом Make Europe Great Again ("Сделаем Европу великой снова"). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие премьер Венгрии Виктор Орбан, неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, вице-премьер Италии Маттео Сальвини и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс.

Они "отпраздновали" возвращение в Белый дом Дональда Трампа и осудили "леваков".

"Торнадо Трампа изменил мир всего за несколько недель. Вчера мы были еретиками, сегодня мы – мейнстрим", – взял слово Орбан.

Все выступавшие на мероприятии высказывались против иммиграции, а большинство призывало к новой "Реконкисте" — посыл на средневековое отвоевание христианскими королевствами территорий, контролируемых мусульманами на Пиренейском полуострове.

Встречу начал бывший министр финансов Эстонии Мартин Хельме после видеообращения лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Речь Хельме, в которой он критиковал "леваков", была прервана активисткой группы Femen, которая скандировала на испанском "Ни шага назад против фашизма", и ее выгнали из помещения.

Социалистическая партия Испании в официальном заявлении отметила, что отвергает это мероприятие, назвав его "шабашем ультрас".

