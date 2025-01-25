"Боритесь за великое будущее Германии". Маск выступил на съезде ультраправой партии АдГ
Илон Маск выступает вместе с Алис Вайдель (Фото: ЕРА)

Американский миллиардер Илон Маск мвыступил на официальном запуске предвыборной кампании крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщает Zeit. 

Маск присоединился онлайн в начале выступления лидера партии Алисы Вайдель. Когда ему дали слово, то он заявил, что АдГ – "лучшая надежда для Германии" и это нормально, гордиться тем, что ты немец. 

"Боритесь за великое будущее Германии", – сказал он перед 4500 сторонников партии. 

Маск отметил, что якобы "слишком много внимания" уделяется "прошлой вине" Германии, но пришло время оставить это позади. Он заявил, что дети не должны отвечать за грехи прадедов. Вероятно, он имел в виду преступления нацистского режима во времена правления Адольфа Гитлера и Второй мировой войны.

Маск заявил, что Вайдель была бы очень полезна Германии на посту канцлера. Он отметил, что полностью поддерживает АдГ и администрация президента США Дональда Трампа, по его мнению, тоже. 

"Сделаем Германию снова великой", – сказала глава партии, подражая девизу Трампа "Сделаем Америку великой снова". 

Кандидат на пост канцлера Австрии Герберт Кикль также присоединился по видеосвязи и заявил, что болеет за АдГ на предстоящих выборах в парламент Германии. 

"Вы значительно превосходите всех своих противников во всех отношениях", – сказал Кикль. 

Отмечается, что мероприятие сопровождалось протестами. Полиция сообщила о присутствии около 9000 демонстрантов.

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