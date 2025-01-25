"Боріться за велике майбутнє Німеччини". Маск виступив на з'їзді ультраправої партії АдН

Маск переконаний, що ультраправі при владі будуть на користь Німеччини

Ілон Маск виступає разом з Аліс Вайдель (Фото: ЕРА)

Американський мільярдер Ілон Маск виступив на офіційному запуску передвиборчої кампанії надто правої партії Альтернатива для Німеччини (АдГ). Про це повідомляє Zeit.

Маск приєднався онлайн на початку виступу лідера партії Аліси Вайдель. Коли йому дали слово, він заявив, що АдГ – "найкраща надія для Німеччини" і це нормально, пишатися тим, що ти німець.

"Боріться за велике майбутнє Німеччини", – сказав він перед 4500 прихильників партії.

Маск зазначив, що нібито "надто багато уваги" приділяється "минулій провині" Німеччини, але настав час залишити це позаду. Він заявив, що діти не повинні відповідати за гріхи прадідів. Ймовірно, він мав на увазі злочин нацистського режиму за часів правління Адольфа Гітлера та Другої світової війни.

Маск заявив, що Вайдель була б дуже корисною для Німеччини на посаді канцлера. Він зазначив, що повністю підтримує АдН та адміністрація президента США Дональда Трампа, на його думку, також.

"Зробимо Німеччину знову великою", – сказала глава партії, наслідуючи девізу Трампа "Зробимо Америку великою знову".

Кандидат на посаду канцлера Австрії Герберт Кікль також приєднався з відеозв'язку і заявив, що вболіває за АдН на майбутніх виборах до парламенту Німеччини.

"Ви значно перевершуйте всіх своїх супротивників у всіх відносинах", – сказав Кікль.

Зазначається, що захід супроводжувався протестами. Поліція повідомила про присутність 9000 демонстрантів.

20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідером політсили Аліс Вайдель.

31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішувати точно не "власникам каналів соціальних мереж".

17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.

21 січня Маск обізвав Шольца "тупицею" після його коментарів про свободу слова для вкрай правих.