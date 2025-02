Європейські ультраправі політики проводять у Мадриді захід Make Europe Great Again

Лідери європейських ультраправих партій, які увійшли до одного з найбільших об'єднань Європарламенту "Патріоти за Європу", проводять масштабну зустріч в іспанському Мадриді під гаслом Make Europe Great Again ("Зробімо Європу великою знову"). Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у заході взяли участь прем'єр Угорщини Віктор Орбан, неформальна лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні та лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс.

Вони "відсвяткували" повернення до Білого дому Дональда Трампа та засудили "ліваків".

"Торнадо Трампа змінив світ лише за кілька тижнів. Учора ми були єретиками, сьогодні ми – мейнстрим", – взяв слово Орбан.

Усі, хто виступав на заході, висловлювалися проти імміграції, а більшість закликала до нової "Реконкісти" — посилання на середньовічне відвоювання християнськими королівствами територій, контрольованих мусульманами на Піренейському півострові.

Зустріч розпочав колишній міністр фінансів Естонії Мартін Гельме після відеозвернення лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Промова Гельме, в якій він критикував "ліваків", була перервана активісткою групи Femen, яка скандувала іспанською "Ні кроку назад проти фашизму", і її вигнали з приміщення.

Соціалістична партія Іспанії в офіційній заяві зазначила, що відкидає цей захід, назвавши його "шабашем ультрас".

