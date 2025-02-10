Зеленский подтвердил встречу с вице-президентом США Вэнсом в Мюнхене

Президент отметил, что ведется работа над встречей между ним и лидером Штатов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Дональда Трампа в Украину. Об этом украинский лидер рассказал во время пресс-конференции.

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По его словам, на этой неделе Украину посетят "серьезные люди" из команды президента США, это произойдет еще до конференции в Мюнхене.

Зеленский добавил, что на мероприятии у него будет ряд встреч, в частности с вице-президентом Вэнсом и командой Трампа. Команда президента Украины также будет работать в Мюнхене.

"После этого будет продуктивная работа и в Украине с коллегами из США", – анонсировал глава государства.

Кроме того, добавил Зеленский, команды президентов работают над встречей между ним и Трампом, однако ее дата еще неизвестна, поскольку это вопрос возможностей обеих сторон.