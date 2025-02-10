Зеленский подтвердил встречу с вице-президентом США Вэнсом в Мюнхене
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Дональда Трампа в Украину. Об этом украинский лидер рассказал во время пресс-конференции.
По его словам, на этой неделе Украину посетят "серьезные люди" из команды президента США, это произойдет еще до конференции в Мюнхене.
Зеленский добавил, что на мероприятии у него будет ряд встреч, в частности с вице-президентом Вэнсом и командой Трампа. Команда президента Украины также будет работать в Мюнхене.
"После этого будет продуктивная работа и в Украине с коллегами из США", – анонсировал глава государства.
Кроме того, добавил Зеленский, команды президентов работают над встречей между ним и Трампом, однако ее дата еще неизвестна, поскольку это вопрос возможностей обеих сторон.
- 6 февраля спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.
- 7 февраля Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Вероятно, это произойдет в Вашингтоне, президент США не собирается ехать в Киев.
- 10 февраля американское CBS News сообщило, что Вэнс намерен встретиться с президентом Зеленским на Мюнхенской конференции.