CBS News узнал: Вэнс встретится с Зеленским, а представители Украины виделись с Келлогом

Отмечается, что вице-президент США встретится с украинским президентом на конференции в Мюнхене

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции безопасности. Об этом стало известно CBS News.

По информации СМИ, Зеленский возглавляет украинскую делегацию на ежегодной конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Также сообщается, что Вэнс намерен присоединиться к мероприятию.

Кроме того, журналисты узнали, что на прошлой неделе представители Украины провели встречи в Госдепартаменте с генералом Китом Келлогом, занимающимся украинско-российскими вопросами.

На днях Зеленский заявил, что между его командой и командой американского лидера Дональда Трампа готовятся встречи и переговоры.

Ранее, 7 февраля, Трамп предположил, что может встретиться с Зеленским на этой неделе. По словам главы Белого дома, он планирует обсудить с украинским коллегой вопросы редкоземельных металлов, желающих получить в обмен на поддержку США.

9 февраля 2025 года Трамп заявил, что говорил по телефону с российским диктатором Путиным по урегулированию войны РФ против Украины.

Зеленский говорил, что готов к потенциальным переговорам с участием Путина, Трампа и европейских представителей, если это будет единственным вариантом для достижения мира.