Зеленский: Будут переговоры с Путиным, Трампом и ЕС, если это будет единственным вариантом

"Я не буду добрым к нему [Путина], и я считаю его врагом. И, честно говоря, я думаю, что он тоже считает меня врагом", – заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский готов к участию в потенциальных переговорах с участием диктатора Владимира Путина , а также лидера США Дональда Трампа и европейских представителей, если это будет единственным вариантом для достижения мира. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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По словам Зеленского, Украина однозначно пойдет на такие переговоры, если это будет единственным вариантом, в рамках которого можно будет принести мир украинским гражданам и не терять людей.

"Какое значение, как я к нему [Путина] отношусь? Я не буду хорошим к нему, и я считаю его врагом. И, честно говоря, я думаю, что он также считает меня врагом. Вот и все", – отметил президент.

Тем временем российский режим регулярно отрицает возможность переговоров с Украиной, ссылаясь на якобы нелегитимность украинской власти. Зеленский заявлял, что Путин боится прямых переговоров с Украиной, поскольку считает, что это проигрыш и слабость.

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24 января 2025 года Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины. Однако он в очередной раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа окончить войну.

2 февраля украинский лидер заявил, что переговоры между США и Россией без участия Украины были бы "очень опасными" для всех. 3 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо" .