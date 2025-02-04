Зеленский: Будут переговоры с Путиным, Трампом и ЕС, если это будет единственным вариантом
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский готов к участию в потенциальных переговорах с участием диктатора Владимира Путина , а также лидера США Дональда Трампа и европейских представителей, если это будет единственным вариантом для достижения мира. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, Украина однозначно пойдет на такие переговоры, если это будет единственным вариантом, в рамках которого можно будет принести мир украинским гражданам и не терять людей.

"Какое значение, как я к нему [Путина] отношусь? Я не буду хорошим к нему, и я считаю его врагом. И, честно говоря, я думаю, что он также считает меня врагом. Вот и все", – отметил президент.

Тем временем российский режим регулярно отрицает возможность переговоров с Украиной, ссылаясь на якобы нелегитимность украинской власти. Зеленский заявлял, что Путин боится прямых переговоров с Украиной, поскольку считает, что это проигрыш и слабость.

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