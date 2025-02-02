Зеленский: Путин боится прямого диалога с Украиной, для него это проигрыш

Президент отметил, что сначала США должны обсудить шаги по достижению мира с Украиной, а уже потом с Россией

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет заканчивать войну справедливо, вместо этого хочет уничтожить украинскую свободу и независимость. Агрессор боится прямого диалога с Украиной, сказал он в интервью для Associated Press.

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"Это не пафосные слова, это их желание и цель. Когда я говорю, что они не достигли своих целей, они не достигли главного – не разрушили независимость Украины. Украина стоит, благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам", – отметил президент.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной, потому что, по его мнению, это проигрыш и слабость. Вместо этого он продолжает "проталкивать старый нарратив" по поводу того, что это не полномасштабная война России против Украины, а якобы война между Западом и Россией.

"Признать, что он проиграет Украине, для него невыносимо", – говорит Зеленский.

Он отметил, что Путин подает сигналы, что якобы хочет говорить, но не с Украиной, а с США и Дональдом Трампом. Однако переговоры по Украине без Украины не приведут к результату, подчеркнул президент.

По его словам, сначала Украина должна обсудить конкретные шаги по прекращению полномасштабной войны с США. И после этого, если Трамп захочет, он может разговаривать с россиянами.

В противном случае, может повториться ситуация как с 46-м президентом США Джо Байденом, встречавшимся с Путиным в Швейцарии в 2021 году.

"Я не знаю, о чем они договаривались, и я не знаю, как они договаривались. Но наши земли остались в оккупации и мало того, полномасштабная война потом началась", – резюмировал Зеленский.

24 января 2025 года Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины. Однако он в очередной раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа окончить войну.

1 февраля Трамп заявил, что он с Путиным скоро примет "существенные" меры для завершения войны.

Зеленский заявил, что говорить об Украине без Украины – опасно для всех.