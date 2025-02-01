Трамп заявил, что он с Путиным скоро примет "существенные" меры для завершения войны

По словам американского лидера, его администрация уже ведет переговоры с Россией

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет "очень серьезные" переговоры с Россией по завершению ее войны против Украины, передает Associated Press. Он также отметил, что вместе с российским диктатором Владимиром Путиным может в скором времени принять "значительные" меры для этого.

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"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то значимое. Мы хотим завершить эту войну. Эта война не началась бы, будь я президентом", – сказал Трамп в Овальном кабинете.

Американский президент не уточнил, кто именно ведет контактировав с россиянами, но подчеркнул, что переговоры уже ведутся.

На вопрос, говорил ли он лично с Путиным, Трамп резко ответил: "Я не хочу этого говорить".