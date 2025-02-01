Трамп заявил, что он с Путиным скоро примет "существенные" меры для завершения войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет "очень серьезные" переговоры с Россией по завершению ее войны против Украины, передает Associated Press. Он также отметил, что вместе с российским диктатором Владимиром Путиным может в скором времени принять "значительные" меры для этого.
"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то значимое. Мы хотим завершить эту войну. Эта война не началась бы, будь я президентом", – сказал Трамп в Овальном кабинете.
Американский президент не уточнил, кто именно ведет контактировав с россиянами, но подчеркнул, что переговоры уже ведутся.
На вопрос, говорил ли он лично с Путиным, Трамп резко ответил: "Я не хочу этого говорить".
- 24 января 2025 года Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.
- В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа окончить войну.
- 28 января Путин заявил, что готов к диалогу, но снова заговорил о якобы нелегитимности Зеленского. Зеленский ответил, что Путин подтвердил, что боится диалога.