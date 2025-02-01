Трамп заявив, що він із Путіним скоро вдасться до "значних" заходів для завершення війни

За словами американського лідера, його адміністрація вже веде переговори з Росією

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде "дуже серйозні" переговори з Росією щодо завершення її війни проти України, передає Associated Press. Він також зазначив, що разом з російським диктатором Володимиром Путіним може незабаром вжити "значних" заходів для цього.

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"Ми будемо говорити і, думаю, можливо, зробимо щось значуще. Ми хочемо завершити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Американський президент не уточнив, хто саме контактував з росіянами, але наголосив, що переговори вже ведуться.

На запитання, чи говорив він особисто з Путіним, Трамп різко відповів: "Я не хочу цього говорити".