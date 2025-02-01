Трамп заявив, що він із Путіним скоро вдасться до "значних" заходів для завершення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде "дуже серйозні" переговори з Росією щодо завершення її війни проти України, передає Associated Press. Він також зазначив, що разом з російським диктатором Володимиром Путіним може незабаром вжити "значних" заходів для цього.
"Ми будемо говорити і, думаю, можливо, зробимо щось значуще. Ми хочемо завершити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.
Американський президент не уточнив, хто саме контактував з росіянами, але наголосив, що переговори вже ведуться.
На запитання, чи говорив він особисто з Путіним, Трамп різко відповів: "Я не хочу цього говорити".
- 24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США щодо закінчення війни проти України. Однак він вкотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.
- Того самого дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.
- 28 січня Путін заявив, що готовий до діалогу, але знову заговорив про нібито нелегітимність Зеленського. Зеленський відповів, що Путін підтвердив, що боїться діалогу.