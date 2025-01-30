"Нет. Не об этом". Трамп ответил, говорил ли он с Путиным

Пока точно неизвестно, общался ли Трамп с Путиным, и если да, то о чем именно

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции, посвященной авиакатастрофе возле Вашингтона, спросили, разговаривал ли он с российским диктатором Владимиром Путиным. Он дал неоднозначный ответ.

"Я не говорил, нет. Не об этом", – сказал президент США.

Трампа также спросили, был ли у США контакт с Россией после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом. Он ответил, что контакт был.

В частности, США намерены сотрудничать с РФ в вопросе репатриации тел россиян, погибших в авиакатастрофе.

30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.

Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.

Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.

Эта авиакатастрофа стала крупнейшей за последние 24 года в США. Погибли более 60 человек.