"Нет. Не об этом". Трамп ответил, говорил ли он с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции, посвященной авиакатастрофе возле Вашингтона, спросили, разговаривал ли он с российским диктатором Владимиром Путиным. Он дал неоднозначный ответ.

"Я не говорил, нет. Не об этом", – сказал президент США.

Трампа также спросили, был ли у США контакт с Россией после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом. Он ответил, что контакт был.

В частности, США намерены сотрудничать с РФ в вопросе репатриации тел россиян, погибших в авиакатастрофе.

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