"Нет. Не об этом". Трамп ответил, говорил ли он с Путиным
Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции, посвященной авиакатастрофе возле Вашингтона, спросили, разговаривал ли он с российским диктатором Владимиром Путиным. Он дал неоднозначный ответ.
"Я не говорил, нет. Не об этом", – сказал президент США.
Трампа также спросили, был ли у США контакт с Россией после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом. Он ответил, что контакт был.
В частности, США намерены сотрудничать с РФ в вопросе репатриации тел россиян, погибших в авиакатастрофе.
- 30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.
- Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.
- Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.
- Эта авиакатастрофа стала крупнейшей за последние 24 года в США. Погибли более 60 человек.