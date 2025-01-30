Авиакатастрофа в США: на борту самолета находились фигуристы, в том числе россияне

Федерация фигурного катания США сообщила, что на борту находилось "несколько членов нашего конькобежного сообщества"

Поисково-спасательная операция (Фото: Shawn Thew / EPA)

На борту самолета American Airlines, потерпевшего крушение после столкновения с военным вертолетом над Вашингтоном, были фигуристы. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на Федерацию фигурного катания США. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что в результате авиакатастрофы якобы погибли россияне.

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Федерация фигурного катания США сообщила, что на борту лайнера находилось "несколько членов нашего конькобежного сообщества".

"Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас", – говорится в заявлении организации.

Федерация пообещала продолжить следить за ситуацией и опубликовать больше информации, когда она станет доступна.

В то же время российские пропагандистские ресурсы обнародуют противоречивую информацию о пребывании на борту фигуристов из РФ. В частности, пропагандистский ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что на лайнере находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Официального подтверждения пока нет.

Спикер диктатора РФ Песков во время утреннего брифинга заявил, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета якобы были "российские фигуристы и другие сограждане". Других деталей он не привел.

Телеканал BBC пишет, что официальные лица в Вашингтоне отказались подтвердить сообщения о жертвах, заявив, что они сосредоточены на продолжении поисково-спасательных работ. Телеканал CBS News сообщил, что было обнаружено по меньшей мере 18 тел погибших.

В Вашингтоне пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку неподалеку от Национального аэропорта имени Рейгана вечером 29 января по местному времени. Один или оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета American Airlines было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека.