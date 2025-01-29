На Аляске в ходе учений 28 января разбился новейший истребитель F-35. Летчик выжил. Об этом сообщил на пресс-конференции полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного крыла Военно-воздушных сил США, передает АР.

Сообщается, что у пилота произошла "неисправность в полете", но он смог катапультироваться из самолета.

Таунсенд рассказал, что перед крушением летчик объявил о чрезвычайной ситуации во время полета. Его состояние стабильное, его обследуют в медицинском учреждении.

Самолет получил значительные повреждения.

Таунсенд сказал, что ВВС проведут "тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность того, что подобные события повторятся".

В мае 2024 года новый истребитель F-35 разбился в американском штате Нью-Мексико. Его перегоняли с завода компании-производителя Lockheed на аэродром. Пилот получил сильные травмы.

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