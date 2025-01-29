На Алясці під час навчань 28 січня розбився новітній винищувач F-35. Льотчик вижив. Про це повідомив на пресконференції полковник Пол Таунсенд, командир 354-го винищувального крила Військово-повітряних сил США, передає АР.

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Повідомляється, що у пілота сталася "несправність у польоті", але він зміг катапультуватися з літака.

Таунсенд розповів, що перед катастрофою льотчик оголосив про надзвичайну ситуацію під час польоту. Наразі його стан стабільний, його обстежують у медичному закладі.

Літак отримав значні пошкодження.

Таунсенд сказав, що ВПС проведуть "ретельне розслідування в надії звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".

У травні 2024-го новий винищувач F-35 розбився в американському штаті Нью-Мексико. Його переганяли з заводу компанії-виробника Lockheed до аеродрому. Пілот отримав сильні травмування.

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