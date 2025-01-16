НАТО вперше задіяло норвезькі F-35 у Польщі під час масованої атаки по Україні
НАТО 15 січня вперше підіймало норвезькі винищувачі
Зазначається, що літаки були підняті
В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі 15 січня повідомили, що підіймали авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Були задіяні чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.
Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) January 16, 2025
This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx
- 15 січня вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, зокрема "Калібрами". Здебільшого вони рухалися в бік західних областей.
- Ще до відбою тривоги в шести областях України ввели екстрені відключення світла, але потім почали скасовувати.
- Стали відомі наслідки ворожої атаки по енергооб'єктах в кількох регіонах.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку та зазначив, що Україні необхідно посилити повітряний щит.
- Сили ППО збили 30 ракет та понад 40 дронів під час масованої атаки Росії по Україні.