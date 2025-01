НАТО вперше задіяло норвезькі F-35 у Польщі під час масованої атаки по Україні

НАТО 15 січня вперше підіймало норвезькі винищувачі F-35, дислоковані у Польщі, щоб захистити повітряний просторі на східному фланзі. Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил НАТО.

Зазначається, що літаки були підняті у відповідь на "величезну кількість" російських літаків у повітрі.

"Це перший випадок, коли літаки Норвегії піднялися для активної протиповітряної оборони повітряного простору Польщі, демонструючи прихильність Альянсу до східного флангу НАТО", – зазначили в Командуванні.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі 15 січня повідомили, що підіймали авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Були задіяні чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx