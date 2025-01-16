НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время атаки по Украине
НАТО 15 января впервые поднимало норвежские истребители
Отмечается, что самолеты были подняты
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши 15 января сообщили, что поднимали авиацию из-за массированной атаки России по Украине. Были задействованы дежурные пары истребителей. А системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшее состояние готовности.
Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) January 16, 2025
This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx
- 15 января утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Калибрами". В основном они двигались в сторону западных областей.
- Еще до отбоя тревоги в шести областях Украины ввели экстренные отключения света, но затем начали отменять.
- Стали известны последствия вражеской атаки по энергообъектам в нескольких регионах.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку и отметил, что Украине необходимо усилить воздушный щит.
- Силы ПВО сбили 30 ракет и более 40 дронов во время массированной атаки России по Украине.