НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время атаки по Украине

НАТО 15 января впервые поднимало норвежские истребители F-35, дислоцированные в Польше, для защиты воздушного пространства на восточном фланге. Об этом сообщили в Командование Военно-воздушных сил НАТО.

Отмечается, что самолеты были подняты в ответ на "огромное количество" российских самолетов в воздухе.

"Это первый случай, когда самолеты Норвегии поднялись для активной противовоздушной обороны воздушного пространства Польши, демонстрируя приверженность Альянса восточному флангу НАТО", – отметили в Командовании.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши 15 января сообщили, что поднимали авиацию из-за массированной атаки России по Украине. Были задействованы дежурные пары истребителей. А системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшее состояние готовности.

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx