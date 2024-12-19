В Польше развернулись NASAMS и истребители для защиты хаба помощи Украине в Жешуве
В Польше развернули норвежские противовоздушные системы NASAMS, готовые защищать логистический центр в Жешуве. Об этом сообщили в Генеральном командовании Вооруженных Сил Польши.
Помимо систем ПВО в Польшу направили самолеты F-35 для "обороны воздушного пространства".
Отмечается, что это миссия в рамках НАТО, которая продлится до Пасхи (20 апреля 2025 г.). Помимо истребителей и противовоздушных систем в Польшу также прибудут 100 норвежских солдат, которые будут размещены в Жешуве.
2 декабря министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил о подготовке к переброске техники и солдат в Польшу.
"Норвегия отправит войска... чтобы внести свой вклад в защиту важнейшего узла транспортировки гражданской и военной материальной поддержки из других стран в Украину. Таким образом, Норвегия помогает обеспечить прибытие помощи, чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", – заявил он.
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