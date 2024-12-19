В Польше развернулись NASAMS и истребители для защиты хаба помощи Украине в Жешуве

Отмечается, что эта миссия НАТО продлится до апреля 2025 года

NASAMS (Мартин Меллквист / Вооруженные силы Норвегии)

В Польше развернули норвежские противовоздушные системы NASAMS, готовые защищать логистический центр в Жешуве. Об этом сообщили в Генеральном командовании Вооруженных Сил Польши.

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Помимо систем ПВО в Польшу направили самолеты F-35 для "обороны воздушного пространства".

Отмечается, что это миссия в рамках НАТО, которая продлится до Пасхи (20 апреля 2025 г.). Помимо истребителей и противовоздушных систем в Польшу также прибудут 100 норвежских солдат, которые будут размещены в Жешуве.

2 декабря министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил о подготовке к переброске техники и солдат в Польшу.

"Норвегия отправит войска... чтобы внести свой вклад в защиту важнейшего узла транспортировки гражданской и военной материальной поддержки из других стран в Украину. Таким образом, Норвегия помогает обеспечить прибытие помощи, чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу", – заявил он.

Справка. Летом 2023 года стало известно, что НАТО планирует построить ремонтно-логистический центр в польском городе Жешув. Сам город расположен примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Возле местного аэропорта находятся около 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставок Украине западной техники.

21 ноября в РФ заявили, что база НАТО в польском Редзиково является одной из приоритетных целей. В Польше ответили.

13 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за массированной атаки России по Украине.

18 декабря премьер Польши Туск назвал страну "прифронтовым государством" и заявил, что не может "отдать все" Украине из-за кибератак России.