Туск про помощь Украине: Польша – прифронтовая страна, мы не можем отдать все

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал страну "прифронтовым государством" и отметил, что "отдать все" Украине невозможно. Об этом он заявил во время визита во Львов 17 декабря, передает Politiko.

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"Мы не можем дать все. В каком-то смысле мы также являемся прифронтовым государством", – сказал министр.

Он отметил, что Польша сталкивается с растущими угрозами со стороны Кремля. В частности, страна все чаще становится объектом диверсий и гибридных атак против населения.

Вместе с тем Туск подчеркнул, что солидарность Польши с Украиной остается неизменной. По его словам, Варшаве крайне важно "стоять плечом к плечу" с Киевом не только ради защиты Украины, но и ради собственной безопасности.