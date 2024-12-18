Туск про помощь Украине: Польша – прифронтовая страна, мы не можем отдать все
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал страну "прифронтовым государством" и отметил, что "отдать все" Украине невозможно. Об этом он заявил во время визита во Львов 17 декабря, передает Politiko.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Мы не можем дать все. В каком-то смысле мы также являемся прифронтовым государством", – сказал министр.
Он отметил, что Польша сталкивается с растущими угрозами со стороны Кремля. В частности, страна все чаще становится объектом диверсий и гибридных атак против населения.
Вместе с тем Туск подчеркнул, что солидарность Польши с Украиной остается неизменной. По его словам, Варшаве крайне важно "стоять плечом к плечу" с Киевом не только ради защиты Украины, но и ради собственной безопасности.
- 30 ноября в Польше заявили, что Россия больше не скрывает кибератаки на страну.
- 12 декабря премьер Польши отверг отправку войск в Украину после достижения перемирия и окончания боевых действий.
- 17 декабря Туск также призвал прекратить спекулировать на поражении Украины. Он считает, что факты говорят об обратном.