Туск про допомогу Україні: Польща – прифронтова країна, ми не можемо віддати все
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "віддати все" Україні в плані допомоги неможливо, особливо на тлі загроз з боку Росії. Про це він заявив під час візиту до Львова 17 грудня, повідомляє Politico.
"Ми не можемо дати все. У якомусь сенсі ми також є прифронтовою державою", – сказав міністр.
Він зазначив, що Польща стикається із дедалі більшими загрозами з боку Кремля. Зокрема, країна частіше стає об'єктом диверсій та гібридних атак проти населення.
Водночас Туск наголосив, що солідарність Польщі з Україною залишається незмінною. За його словами, Варшаві вкрай важливо "стояти пліч-о-пліч" з Києвом не лише заради захисту України, а й заради власної безпеки.
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