У Польщі розгорнули NASAMS та винищувачі для захисту хабу допомоги Україні в Жешуві
У Польщі розгорнули норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які готові захищати логістичний центр у Жешуві. Про це повідомили у Генеральному командуванні Збройних сил Польщі.
Окрім систем ППО до Польщі направили ще літаки F-35 для "оборони повітряного простору".
Зазначається, що це місія в межах НАТО, яка триватиме до Великодня (20 квітня 2025 року). Окрім винищувачів та протиповітряних систем до Польщі також прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені в Жешуві.
2 грудня міністр оборони Норвегії Б'єрн Арільд Грам заявив про підготовку до перекидання техніки та солдатів до Польщі.
"Норвегія відправить війська... щоб зробити свій внесок у захист найважливішого вузла транспортування громадянської та військової матеріальної підтримки з інших країн в Україну. Таким чином, Норвегія допомагає забезпечити прибуття допомоги, щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", – заявив він.
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