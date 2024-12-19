У Польщі розгорнули NASAMS та винищувачі для захисту хабу допомоги Україні в Жешуві

Зазначається, що ця місія НАТО буде тривати до квітня 2025 року

NASAMS (Мартін Меллквіст / Збройні сили Норвегії)

У Польщі розгорнули норвезькі протиповітряні системи NASAMS, які готові захищати логістичний центр у Жешуві. Про це повідомили у Генеральному командуванні Збройних сил Польщі.

Окрім систем ППО до Польщі направили ще літаки F-35 для "оборони повітряного простору".

Зазначається, що це місія в межах НАТО, яка триватиме до Великодня (20 квітня 2025 року). Окрім винищувачів та протиповітряних систем до Польщі також прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені в Жешуві.

2 грудня міністр оборони Норвегії Б'єрн Арільд Грам заявив про підготовку до перекидання техніки та солдатів до Польщі.

"Норвегія відправить війська... щоб зробити свій внесок у захист найважливішого вузла транспортування громадянської та військової матеріальної підтримки з інших країн в Україну. Таким чином, Норвегія допомагає забезпечити прибуття допомоги, щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу", – заявив він.

Довідка. Влітку 2023 року стало відомо, що НАТО планує побудувати ремонтно-логістичний центр у польському місті Жешув. Саме місто розташоване приблизно за 100 кілометрів до кордону з Україною. Біля місцевого аеропорту перебувають близько 1700 американських військових, а сам аеропорт став логістичним центром для постачання Україні західної техніки.

21 листопада у РФ заявили, що база НАТО у польському Редзіково є однією з пріоритетних цілей. У Польщі відповіли.

13 грудня Польща підіймала в небо винищувачі через масовану атаку Росії по Україні.

18 грудня прем'єр Польщі Туск назвав країну "прифронтовою державою" та заявив, що не може "віддати все" Україні через кібератаки Росії.