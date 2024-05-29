У США розбився новий винищувач F-35, пілот сильно травмований – відео

Місце падіння F-35 у Нью-Мексико (Фото: KOAT)

В американському штаті Нью-Мексико розбився новий винищувач F-35, який переганяли з заводу компанії-виробника Lockheed до аеродрому. Про це повідомляє ABC News.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними журналістів, літаком керував пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 із заводу компанії Lockheed для передання в експлуатацію.

Чоловік був у свідомості після авіакатастрофи, його доставили до лікарні з серйозними травмами. Пожежу на місці події оперативно загасили.

Неназваний чиновник, з якими поспілкувались ABC News, заявив, що літак був абсолютно новим і належав американським морпіхам.

ДОВІДКА F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Військово-повітряні сили Південної Кореї вирішили списати винищувач F-35A, який був серйозно пошкоджений через зіткнення з птахом у січні 2022 року.

Читайте також: Винищувач "подвійного призначення": F-35A офіційно сертифікований для перевезення ядерної бомби