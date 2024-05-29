В США разбился новейший истребитель F-35, пилот сильно травмирован – видео

Место падения F-35 в Нью-Мексико (Фото: KOAT)

В американском штате Нью-Мексико разбился новый истребитель F-35, перегоняемый с завода компании-производителя Lockheed на аэродром. Об этом сообщает ABC News.

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По данным журналистов, самолетом управлял пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, перевозивший F-35 с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию.

Мужчина был в сознании после авиакатастрофы, его доставили в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте происшествия оперативно потушили.

Неназванный чиновник, с которыми пообщались ABC News, заявил, что самолет был совершенно новым и принадлежал американским морпехам.

СПРАВКА F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Целью разработчиков было создание истребителя, способного выполнять сокращенный взлет и производить вертикальную посадку. Основные технические характеристики: быстроподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Целью разработчиков было создание истребителя, способного выполнять сокращенный взлет и производить вертикальную посадку. Основные технические характеристики: быстроподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран.

4 декабря 2023 года стало известно, что Военно-воздушные силы Южной Кореи решили списать истребитель F-35A, который был серьезно поврежден из-за столкновения с птицей в январе 2022 года.

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