В США разбился новейший истребитель F-35, пилот сильно травмирован – видео
В американском штате Нью-Мексико разбился новый истребитель F-35, перегоняемый с завода компании-производителя Lockheed на аэродром. Об этом сообщает ABC News.
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По данным журналистов, самолетом управлял пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, перевозивший F-35 с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию.
Мужчина был в сознании после авиакатастрофы, его доставили в больницу с серьезными травмами. Пожар на месте происшествия оперативно потушили.
Неназванный чиновник, с которыми пообщались ABC News, заявил, что самолет был совершенно новым и принадлежал американским морпехам.
- 4 декабря 2023 года стало известно, что Военно-воздушные силы Южной Кореи решили списать истребитель F-35A, который был серьезно поврежден из-за столкновения с птицей в январе 2022 года.
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