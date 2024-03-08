Винищувач "подвійного призначення": F-35A офіційно сертифікований для перевезення ядерної бомби

Винищувач F-35 (Фото: EPA)

Об'єднаний ударний винищувач F-35A отримав експлуатаційну сертифікацію на носіння термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомив Breaking Defense речник Об'єднаного програмного офісу F-35 (JPO) Расс Гемаере.

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Гемаере заявив, що сертифікацію було отримано 12 жовтня, за кілька місяців до того, як союзники з НАТО пообіцяли завершити цей процес до січня 2024 року. Деякі винищувачі F-35A тепер зможуть нести B61-12, що офіційно зробить винищувач-невидимку літаком "подвійного призначення", який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.

ДОВІДКА. Ядерна бомба B61 є основною термоядерною гравітаційною бомбою у довгостроковому арсеналі США після закінчення холодної війни. Це стратегічна і тактична ядерна зброя малої і середньої потужності з двоступеневою конструкцією радіаційного підриву. B61 має конструкцію зі змінною потужністю від 0,3 до 340 кілотонн у різних модифікаціях. Це зброя з можливістю повного підриву (FUFO), вона має обтічний корпус, здатний витримувати надзвуковий політ, і має довжину 3,56 м, а діаметр – близько 33 см. Базова вага B-61 становить близько 320 кг. Ядерна бомба B61 є основною термоядерною гравітаційною бомбою у довгостроковому арсеналі США після закінчення холодної війни. Це стратегічна і тактична ядерна зброя малої і середньої потужності з двоступеневою конструкцією радіаційного підриву. B61 має конструкцію зі змінною потужністю від 0,3 до 340 кілотонн у різних модифікаціях. Це зброя з можливістю повного підриву (FUFO), вона має обтічний корпус, здатний витримувати надзвуковий політ, і має довжину 3,56 м, а діаметр – близько 33 см. Базова вага B-61 становить близько 320 кг.

"F-35A – це перший в історії літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа, яка отримала цей статус із початку 1990-х років. Ця ядерна сертифікація F-35 є кульмінацією 10+ років інтенсивних зусиль ядерного підприємства, яке складається з 16 різних урядових і промислових зацікавлених сторін", – сказав Гемаере.

Він також зауважив, що F-35A пройшов ядерну сертифікацію достроково, "забезпечивши США і НАТО критично важливими силами і засобами, які підтримують зобов'язання США щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалось".

Винищувач F-35A (Фото: EPA/ KELLY BARNES)

ДОВІДКА. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн.