Винищувач "подвійного призначення": F-35A офіційно сертифікований для перевезення ядерної бомби
Об'єднаний ударний винищувач F-35A отримав експлуатаційну сертифікацію на носіння термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомив Breaking Defense речник Об'єднаного програмного офісу F-35 (JPO) Расс Гемаере.
Гемаере заявив, що сертифікацію було отримано 12 жовтня, за кілька місяців до того, як союзники з НАТО пообіцяли завершити цей процес до січня 2024 року. Деякі винищувачі F-35A тепер зможуть нести B61-12, що офіційно зробить винищувач-невидимку літаком "подвійного призначення", який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.
"F-35A – це перший в історії літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа, яка отримала цей статус із початку 1990-х років. Ця ядерна сертифікація F-35 є кульмінацією 10+ років інтенсивних зусиль ядерного підприємства, яке складається з 16 різних урядових і промислових зацікавлених сторін", – сказав Гемаере.
Він також зауважив, що F-35A пройшов ядерну сертифікацію достроково, "забезпечивши США і НАТО критично важливими силами і засобами, які підтримують зобов'язання США щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалось".
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