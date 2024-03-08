Истребитель "двойного назначения": F-35A сертифицирован для перевозки ядерной бомбы

Истребитель F-35 (Фото: EPA)

Объединенный ударный истребитель F-35A получил эксплуатационную сертификацию на ношение термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщил Breaking Defense спикер Объединенного программного офиса F-35 (JPO) Расс Гемаере.

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Гемаере заявил, что сертификация была получена 12 октября, за несколько месяцев до того, как союзники по НАТО пообещали завершить этот процесс к январю 2024 года. Некоторые истребители F-35A теперь смогут нести B61-12, что официально сделает истребитель-невидимку самолетом "двойного назначения", который может нести как обычное, так и ядерное оружие.

СПРАВКА. Ядерная бомба B61 является основной термоядерной гравитационной бомбой в долгосрочном арсенале США после окончания холодной войны. Это стратегическое и тактическое ядерное оружие малой и средней мощности с двухступенчатой конструкцией радиационного подрыва. B61 имеет конструкцию с переменной мощностью от 0,3 до 340 килотонн в различных модификациях. Это оружие с возможностью полного подрыва (FUFO), оно имеет обтекаемый корпус, способный выдерживать сверхзвуковой полет, и имеет длину 3,56 м, а диаметр – около 33 см. Базовый вес B-61 составляет около 320 кг. Ядерная бомба B61 является основной термоядерной гравитационной бомбой в долгосрочном арсенале США после окончания холодной войны. Это стратегическое и тактическое ядерное оружие малой и средней мощности с двухступенчатой конструкцией радиационного подрыва. B61 имеет конструкцию с переменной мощностью от 0,3 до 340 килотонн в различных модификациях. Это оружие с возможностью полного подрыва (FUFO), оно имеет обтекаемый корпус, способный выдерживать сверхзвуковой полет, и имеет длину 3,56 м, а диаметр – около 33 см. Базовый вес B-61 составляет около 320 кг.

"F-35A – это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа, получившая этот статус с начала 1990-х годов. Эта ядерная сертификация F-35 является кульминацией 10+ лет интенсивных усилий ядерного предприятия, которое состоит из 16 различных правительственных и промышленных заинтересованных сторон", – сказал Гемаере.

Он также отметил, что F-35A прошел ядерную сертификацию досрочно, "обеспечив США и НАТО критически важными силами и средствами, которые поддерживают обязательства США по расширенному сдерживанию раньше, чем ожидалось".

Истребитель F-35A (Фото: EPA/KELLY BARNES)

СПРАВКА. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, который будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, который будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран.