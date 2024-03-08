Истребитель "двойного назначения": F-35A сертифицирован для перевозки ядерной бомбы
Объединенный ударный истребитель F-35A получил эксплуатационную сертификацию на ношение термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщил Breaking Defense спикер Объединенного программного офиса F-35 (JPO) Расс Гемаере.
Гемаере заявил, что сертификация была получена 12 октября, за несколько месяцев до того, как союзники по НАТО пообещали завершить этот процесс к январю 2024 года. Некоторые истребители F-35A теперь смогут нести B61-12, что официально сделает истребитель-невидимку самолетом "двойного назначения", который может нести как обычное, так и ядерное оружие.
"F-35A – это первый в истории самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа, получившая этот статус с начала 1990-х годов. Эта ядерная сертификация F-35 является кульминацией 10+ лет интенсивных усилий ядерного предприятия, которое состоит из 16 различных правительственных и промышленных заинтересованных сторон", – сказал Гемаере.
Он также отметил, что F-35A прошел ядерную сертификацию досрочно, "обеспечив США и НАТО критически важными силами и средствами, которые поддерживают обязательства США по расширенному сдерживанию раньше, чем ожидалось".
- В 2023 году Нидерланды развернули свои F-35 для расширенной миссии НАТО по контролю за небом в Мальборке в Польше.
- 3 января Норвегия отправила два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских пилотов пользования самолетом американского производства. Также министр обороны страны заявил, что норвежские ВВС заменили собственные самолеты F-16 новой моделью F-35.
- 26 января сообщалось, что современные истребители F-35 впервые будут круглосуточно охранять небо над Бенилюксом.