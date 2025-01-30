"Не хорошо". Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить

Американский президент подчеркнул, что самолет совершал обычную посадку, и его было видно

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на столкновение рейсового авиалайнера и военного вертолета возле аэропорта в Вашингтоне. В своей соцсети TruthSocial он написал, что этого можно было избежать.

Он подчеркнул, что самолет был на привычной линии захода на посадку в аэропорт, а вертолет длительное время двигался прямо на самолет.

"Это была ЯСНАЯ НОЧЬ, на самолете горели фонари, почему вертолет не поднялся, не опустился, не развернулся. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. НЕ ХОРОШО!!" – написал он.

Авиакатастрофа произошла 29 января около 21:00 по местному времени (около 04:00 по 30 января по Киеву). Самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Sikorsky H-60 упали в реку, спасатели достают тела.