В Вашингтоне рейсовый авиалайнер столкнулся с военным вертолетом - видео
В Вашингтоне пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку неподалеку от национального аэропорта имени Рейгана. Об этом сообщило Федеральное управление авиации США.
Это произошло около 29 января 21:00 по местному времени (около 04:00 по 30 января по Киеву).
По словам собеседника NBC News, знакомого с ситуацией, одно или оба воздушных судна могут быть в реке Потомак.
На реке идет поисково-спасательная операция.
Собеседник NBC News также сообщил, что на борту самолета, летевшего из Вичиты, штат Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека.
Армия США подтвердила, что в столкновении участвовал вертолет Black Hawk.
"Мы можем подтвердить, что вертолет, вовлеченный в сегодняшний инцидент, был армейским вертолетом UH-60 из Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Мы работаем с местными чиновниками и предоставим дополнительную информацию, как только она станет доступной", - сказано в сообщении.
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