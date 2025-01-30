У Вашингтоні рейсовий авіалайнер зіткнувся із військовим гелікоптером, вони в річці – відеодоповнено
У Вашингтоні пасажирський літак авіакомпанії American Airlines зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку неподалік від національного аеропорту імені Рейгана. Про це повідомило Федеральне управління авіації США.
Це сталося близько 29 січня 21:00 за місцевим часом (близько 04:00 30 січня за Києвом).
За словами співрозмовника NBC News, знайомого з ситуацією, один або обидва повітряних судна можуть бути в річці Потомак.
На річці триває пошуково-рятувальна операція.
Співрозмовник NBC News також повідомив, що на борту літака, який прямував з Вічіти, штат Канзас, було 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.
За попередніми даними, на борту гелікоптера було троє людей.
Армія США підтвердила, що в зіткненні брав участь вертоліт Black Hawk.
"Ми можемо підтвердити, що гелікоптер, залучений у сьогоднішній інцидент, був армійським гелікоптером UH-60 з Форт-Белвуар, штат Вірджинія. Ми працюємо з місцевими чиновниками та надамо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною", – йдеться у повідомленні.
ДОПОВНЕНО О 07:15. Джерела NBC повідомляють, що рейсовий авіалайнер розбився на дві частини.
"Це приблизно на семи футах води. У воді також водолази. Сам гелікоптер лежить у воді догори дном — він дуже нестійкий", — сказав кореспондент NBC.
ДОПОВНЕНО О 07:45. CNN, посилаючись на два джерела в правоохоронних органах і джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє, що на цей час нікого живого не знайдено.
CBS News пише, що вже було знайдено щонайменше 18 тіл.
ДОПОВНЕНО О 08:05. Міністр оборони США Піт Гегсет назвав інцидент "абсолютно трагічним" і заявив, що армія та Пентагон негайно розпочали розслідування.
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