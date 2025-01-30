"Не добре".Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти

Американський президент наголосив, що літак здійснював звичайну посадку, і його було видно

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп відреагував на зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial він написав, що цього можна було уникнути.

Він наголосив, що літак був на звичній лінії заходу на посадку до аеропорту, а гелікоптер тривалий час рухався прямо на літак.

"Це була ЯСНА НІЧ, на літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. НЕ ДОБРЕ!!" – написав він.

Авіакатастрофа сталася 29 січня близько 21:00 за місцевим часом (близько 04:00 30 січня за Києвом). Літак авіакомпанії American Airlines і гелікоптер Sikorsky H-60 впали в річку, рятувальники дістають тіла.