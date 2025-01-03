В Калифорнии в результате падения самолета два человека погибли и почти два десятка ранены
В Южной Калифорнии два человека погибли и еще 18 получили ранения после того, как небольшой самолет упал на промышленное здание в четверг, 2 января. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в городе Фуллертон, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта.
Телесные повреждения варьируются от легких до тяжелых. 10 человек доставлены в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили на месте происшествия, сообщили полицейские.
Федеральное авиационное управление идентифицировало самолет как одномоторный Van's RV-10 и сообщило, что он разбился около 14:15 по местному времени.
По данным онлайн ресурса FlightAware, самолет упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта Фуллертона.
😢 https://t.co/3r5mQIebB0 pic.twitter.com/BoeJpC728P— Valerie Smith (@ralvyandbubba) January 2, 2025
- 29 декабря 2024 года в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет , на борту которого находился 181 человек. Почти все погибли – выжили только двое.
- Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.