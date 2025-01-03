В Калифорнии в результате падения самолета два человека погибли и почти два десятка ранены
Полиция США (Иллюстративное фото: Veasey Conway/EPA)

В Южной Калифорнии два человека погибли и еще 18 получили ранения после того, как небольшой самолет упал на промышленное здание в четверг, 2 января. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Фуллертон, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта.

Телесные повреждения варьируются от легких до тяжелых. 10 человек доставлены в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили на месте происшествия, сообщили полицейские.

Федеральное авиационное управление идентифицировало самолет как одномоторный Van's RV-10 и сообщило, что он разбился около 14:15 по местному времени.

По данным онлайн ресурса FlightAware, самолет упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта Фуллертона.

  • 29 декабря 2024 года в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет , на борту которого находился 181 человек. Почти все погибли – выжили только двое.
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