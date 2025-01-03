В Калифорнии в результате падения самолета два человека погибли и почти два десятка ранены

Самолет потерпел крушение неподалеку от муниципального аэропорта в Фуллертоне

Полиция США (Иллюстративное фото: Veasey Conway/EPA)

В Южной Калифорнии два человека погибли и еще 18 получили ранения после того, как небольшой самолет упал на промышленное здание в четверг, 2 января. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Фуллертон, штат Калифорния, недалеко от муниципального аэропорта.

Телесные повреждения варьируются от легких до тяжелых. 10 человек доставлены в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь и отпустили на месте происшествия, сообщили полицейские.

Федеральное авиационное управление идентифицировало самолет как одномоторный Van's RV-10 и сообщило, что он разбился около 14:15 по местному времени.

По данным онлайн ресурса FlightAware, самолет упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта Фуллертона.