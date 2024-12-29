Самая смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее: из 181 человека выжили только двое
Фото: ЕРА/han myung-gu

В результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту "Муан" в Южной Корее, погибли 179 человек. Это агентству Yonhap подтвердили в пожарной службе страны.

Отмечается, что на борту самолета Jeju Air в общей сложности находился 181 человек, выжили всего два члена экипажа.

Авиакатастрофа произошла около 09:07 по местному времени, когда самолет компании Jeju Air во время посадки в международном аэропорту "Муан" сошел со взлетно-посадочной полосы. Это примерно в 288 километрах юго-западнее Сеула.

Самолет скользил по земле без выпущенного шасси, врезался в бетонную стену, после чего взорвался.

Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.

До этого самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи была авария рейса Korean Air 801, произошедшая 6 августа 1997 года.

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