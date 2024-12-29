Самая смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее: из 181 человека выжили только двое
В результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту "Муан" в Южной Корее, погибли 179 человек. Это агентству Yonhap подтвердили в пожарной службе страны.
Отмечается, что на борту самолета Jeju Air в общей сложности находился 181 человек, выжили всего два члена экипажа.
Авиакатастрофа произошла около 09:07 по местному времени, когда самолет компании Jeju Air во время посадки в международном аэропорту "Муан" сошел со взлетно-посадочной полосы. Это примерно в 288 километрах юго-западнее Сеула.
Самолет скользил по земле без выпущенного шасси, врезался в бетонную стену, после чего взорвался.
🚨BREAKING : Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea.— Planesanity (@planesanity) December 29, 2024
Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.
До этого самой смертоносной авиакатастрофой в истории Южной Кореи была авария рейса Korean Air 801, произошедшая 6 августа 1997 года.
- 23 декабря 2024 года на юге Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли не менее 10 человек.
- 25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- 28 декабря в ООН заявили, что Израиль ударил по аэропорту в Йемене, когда там садился самолет.